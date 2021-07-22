В Генпрокуратуру пожаловались на спектакль «Современника» «Первый хлеб». В нем усмотрели оскорбление ветеранов и пропаганду однополой любви

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Общественная организация назвала «предельно неуважительным к защитникам Отечества» спектакль «Первый хлеб» московского театра «Современник», сообщает РИА Новости. Организация направила жалобы по поводу спектакля руководству театра, в Генпрокуратуру РФ и московскую мэрию.

«Офицеры России» заявили, что получили «многочисленные обращения от ветеранов», которые сочли оскорбительными многие сцены из спектакля.

В частности, они ссылаются на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. Также они утверждают, что оскорбление ветеранов содержится в монологе главной героини спектакля, роль которой исполняет Лия Ахеджакова.

Спектакль «Первый хлеб» поставил польский режиссер Бениамин Коц по пьесе Рината Ташимова. «Герои „Первого хлеба“ — обычные люди, живущие в очень маленьком городе на очень большой реке. Они зависли где-то в безвременье — между настоящим и прошлым, цивилизацией и социальными пережитками. В центре спектакля оказывается поколение молодых людей, у которых как будто нет почвы под ногами. Они потеряны и не знают, что делать со своими жизнями, не могут просто жить и любить, поэтому идут на войну — на одну из десятков войн, идущих на планете», — говорится в аннотации к спектаклю на сайте «Современника».

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