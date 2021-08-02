В Мурманске бывшая глава штаба Навального вышла из больницы после недобровольной госпитализации. Ее сразу же задержала полиция

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Полиция Мурманска задержала бывшую главу местного Виолетту Грудину утром 2 августа после того, как она вышла из больницы, куда ее в середине июля в недобровольном порядке госпитализировали по требованию Роспотребнадзора для лечения от ковида.

Грудина сообщила в телеграм-канале, что ее отпустили из больницы после того, как 1 августа она сдала тест на коронавирус, а на следующий день получила отрицательный результат.

После задержания полицейские доставили Грудину в Октябрьской районный суд Мурманска. Там активистка пожаловалась на плохое самочувствие (она восьмой день держит голодовку), после чего вызвала себе скорую помощь. Медработники доставили Грудину в одну из больниц города, где после двухчасового обследования отказались ее госпитализировать.

«Несмотря на плохие показатели, госпитализировать меня отказались. Врачам постоянно звонили, постоянно вызывали их в коридор. Было понятно, что их запугивают», — заявила Грудина.

После этого активистку увезли назад в суд на беседу со следователем, который расследует возбужденное против нее уголовное дело. Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании для Грудиной меры пресечения в виде запрета определенных действий, но судья отклонил это ходатайство, заявила активистка.

Грудина добавила, что в отношении нее также ведут проверку по .

Виолетта Грудина — бывшая глава штаба Алексея Навального в Мурманске, которая планирует баллотироваться в городской совет депутатов. 14 июля суд в Мурманске удовлетворил иск Роспотребнадзора и госпитализировал активистку без ее согласия. По мнению ведомства, она нарушила условия изоляции во время лечения коронавируса, который перенесла в июне. В отношении Грудиной возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, ей грозит до двух лет лишения свободы.

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