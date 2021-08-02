«Поверьте, я лично изваял четыре храма». Депутат Госдумы, назвавший храм «сараем», заявил, что его неправильно поняли

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Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Ильтяков, назвавший на встрече с избирателями храм в Курганской области «сараем», заявил, что эта фраза была вырвана из контекста.

В конце июля Ильтяков на встрече с жителями Половинского района Курганской области потребовал от них подписать соглашение о том, что они обязуются дожить до 80 лет. Они отказались это делать, заявив, что в регионе плохие условия жизни, и они не уверены, что это возможно. Вместо подписания соглашений местный священник предложил Ильтякову обсудить возведение храма, который не могут достроить уже 15 лет. В ответ на это депутат заявил, что «этот сарай» никому не нужен. После этого его освистали, и многие присутствующие покинули зал.

Храм с сараем никто не сравнивал. Я лишь сказал, что не нужно строить сарай, в который не придут люди, это оскорбление Бога на земле. Для кого тогда мы строим это помещение, если оно не нужно населению? Поверьте, я лично способствовал и изваял четыре православных храма.

Ильтяков заявил, что надо «вначале построить храм внутри себя и лишь потом браться за ваяние церкви».

Ильтяков — депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

В собственности Ильтякова до 2020 года был личный храм площадью 601 квадратный метр.

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