Депутат Госдумы на встрече с избирателями потребовал от них подписать обязательство жить до 80 лет. После отказа он назвал храм, который они строят, «сараем»

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В Курганской области депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков на встрече с жителями Половинского района потребовал от них подписать «соглашение о долголетии», обязующее всех подписавших его дожить до 80 лет. После отказа он назвал храм, который строится в районе, «сараем». Об этом пишет Znak.com.

Ильтяков заключает «соглашения о долголетии» с жителями разных районов Курганской области с конца июня. Депутат предлагает им поставить подписи под обязательством не злоупотреблять алкоголем и вести активный образ жизни, а также «дарить улыбки, желать только добра, не сердиться и не злиться, жить любовью и прощением друг к другу». Сам депутат заявлял, что эту идею благословил митрополит Курганский и Белозерский Даниил.

Жители Половинского района, которым депутат предложил подписать соглашение, отказались это делать — они заявили, что и так соблюдают все условия, которые в нем прописаны, но все равно не уверены, что доживут до 80 лет, из-за плохих условий жизни в регионе.

Затем местный священник сказал Ильтякову, что предлагаемые им обязательства уже и так содержатся в Евангелии, поэтому подписывать дополнительные документы нет нужды, и вместо этого предложил поговорить об ускорении возведения местного храма, который не могут достроить уже 15 лет. В ответ на это депутат заявил, что «этот сарай» никому не нужен. После этого его освистали, и многие присутствующие покинули зал.

Сам депутат случившееся назвал «саботажем», обвинив в инциденте противников губернатора Курганской области и главы администрации района.

Ильтяков — депутат Госдумы от «Единой России». Он — член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

В собственности Ильтякова до 2020 года был личный храм площадью 601 квадратный метр.

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