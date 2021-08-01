Дом с «частной тюрьмой» под Петербургом снесли по просьбе владельца

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29 июля тяжелая техника снесла жилой дом в Ленинградской области, под которым журналисты обнаружили подземный бункер, назвав его «частной тюрьмой». Вход в бункер засыпали землей, сообщает 47news.

Поводом для сноса стало заявление Владислава Велесевича, которого 47news называл номинальным владельцем дома. В заявлении (издание опубликовало его копию) Велесевич попросил засыпать подвал под домом «ввиду отсутствия материальной возможности».

19 июля журналисты 47news рассказали о «тайной тюрьме», найденной ими под частным домом в заброшенном коттеджном поселке в 44 километрах от Петербурга. Внутри бункера нашли три камеры и пункт охраны, а также «печь, по размерам подходящую под человеческое тело».

С 2013 года участок, на котором расположен подземный бункер, принадлежит жителю Петербурга Владиславу Велесевичу, писал 47news. СК, не называя имени собственника, говорил, что тот стал владельцем участка по просьбе знакомого, которого об этом попросил другой человек, умерший несколько лет назад. По информации 47news, это бывший начальник оперативной части СИЗО № 4 в Петербурге Ренат Алимзанов, который был первым собственником здания.

После выхода статьи СК заявил, что следователи нашли бункер во время расследования дела об убийстве (по данным Рен ТВ, это было убийство «авторитетного» бизнесмена Бадри Шенгелии в 2018 году). По результатам экспертиз следов пребывания людей в бункере не обнаружено, добавил СК.

После выхода материала про «частную тюрьму» вход в нее попытались засыпать. Но, как отмечает 47news, дом тогда не сносили, а для спуска вниз «оставался зазор примерно с метр».

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