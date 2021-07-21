«Следов людей не обнаружено». СК рассказал, как нашел «частную тюрьму» под Петербургом, расследуя дело об убийстве

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Следственный комитет России впервые официально прокомментировал сообщения журналистов, которые нашли в заброшенном коттеджном поселке в Ленинградской области бункер, назвав его «частной тюрьмой». Комментарий СК приводит ТАСС.

Следователи обнаружили бункер, когда расследовали убийство мужчины в Ленинградской области, рассказала старший помощник главы регионального управления СК Мария Добрынина. Она не уточнила, о каком убийстве идет речь. Телеканал РЕН ранее сообщал, что секретная тюрьма фигурировала в деле об убийстве «авторитетного» бизнесмена Бадри Шенгелии, застреленного в сентябре 2018 года.

Убийство совершили на трассе Сортавала — Санкт-Петербург. Тело мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в автомобиле Mercedes. По данным следствия, в него стреляли из машины, которая ехала в сторону дома, где позднее обнаружили тюремные камеры.

«В ходе осмотра [здания] было установлено, что дом нежилой, в нем отсутствовали предметы обихода, а также необходимая для проживания мебель. Под строением и был обнаружен подвал, состоящий из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверьми», — рассказала представитель СК.

Следователи неоднократно осматривали подвал. Они изъяли и направили на экспертизу «более 500 объектов». «По результатам экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено», — сказала представитель следствия.

Сотрудники СК также допрашивали в качестве свидетеля собственника дома (его фамилия не приводится). Он рассказал, что никогда раньше не был на участке и ничего там не строил, а собственником стал по просьбе знакомого, которого об этом попросил другой человек, умерший несколько лет назад.

19 июля журналисты издания 47news выпустили статью о тайной тюрьме, найденной ими на земельном участке в 44 километрах от Петербурга. Внутри здания обнаружили подвал с тремя камерами и пунктом охраны, а также подземный крематорий — «печь, по размерам подходящую под человеческое тело», где экспертиза якобы обнаружила некие биологические останки.

Первым собственником здания был бывший начальник оперативной части Следственного изолятора № 4 в Петербурге Ренат Алимзанов, который умер в сентябре 2018 года. Одним из последних собственников значится петербуржец, который официально сменил фамилию на Эскобар.

Читайте также

Журналисты нашли под Петербургом подземную тюрьму с крематорием. Среди ее владельцев — бывший сотрудник СИЗО и продавец машин по фамилии Эскобар

Читайте также

Журналисты нашли под Петербургом подземную тюрьму с крематорием. Среди ее владельцев — бывший сотрудник СИЗО и продавец машин по фамилии Эскобар

Об убийстве Бадри Шенгелии На шоссе под Петербургом расстреляли из калашникова Бадри Шенгелию. Он был «авторитетным» бизнесменом и осведомителем спецслужб

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег