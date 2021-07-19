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Вид со спутника на здание подземной тюрьмы Google Earth Pro

Сотрудники издания 47news Виктор Смирнов и Андрей Карлов нашли в Ленинградской области, в 44 километрах от Петербурга, необычный объект — частную тюрьму с тремя камерами и пунктом охраны. Она находится на земельном участке в заброшенном коттеджном поселке «Новый Петербург» — в Агалатовском поселении Всеволожского района. Журналисты узнали о постройке «от какого-то мигранта» и решили лично изучить это место.

Тюрьма располагалась в двухэтажном доме за высоким металлическим забором, который сейчас по большей части разобран. На первом этаже дома есть проем, похожий на гараж, где вниз уходит плита массой две тонны. По данным авторов публикации, раньше эту плиту поднимали и опускали с помощью мощной гидравлики. Крутой спуск завершают массивные железные ворота весом около 500 килограмм с квадратным окном метр на метр и щеколдой. На воротах нарисованы паук, волк, девушка за решеткой, а также череп с костями и надписью «Manonera» (способ вымогательства итальянской мафии). Над въездом написано «Copenhagen».

Внутри находится просторное помещение высотой два метра с тремя камерами, в каждой — железные двухъярусные кровати, умывальник, унитаз, рядом — пункт охраны. На фотографиях оперативной съемки, которые получили журналисты, видно, что на стальных дверях в камеры присутствовали проемы-«кормушки», а пост охраны закрывала решетка до потолка с замком, как в петербургском СИЗО «Кресты».

В 2020 году подземную тюрьму проверяли сотрудники Следственного комитета. По какой причине следователи приехали на это место, не уточняется. Возбуждено ли какое-то уголовное дело в связи с этим, неизвестно.

За тюрьмой стояла баня, под ней находился бетонный колодец глубиной три-четыре метра. Следователи нашли в нем «печь, по размерам подходящую под человеческое тело», указывают авторы 47news. По словам их источников в правоохранительных органах, экспертиза обнаружила в печи некие биологические останки.

Когда именно построили подземную тюрьму, точно неизвестно. В 2010 году на этой территории решили возвести коттеджный поселок «Новый Петербург», но спустя два года от этих планов отказались. Указанный дом с подземной тюрьмой уже присутствовал на фотографиях, которые появились в сети на рубеже 2010 и 2011 годов. Жительница ближайшего дома в разговоре с 47news предположила, что постройка появилась в 2010-2012 годах.

Стоимость всей подземной тюрьмы, по оценке специалистов, опрошенных журналистами, может быть выше 37 миллионов рублей, причем 90% суммы ушло непосредственно на строительство самой тюрьмы.

За более чем десять лет участок земли, на котором стоит дом, переходил от одного владельца к другому. Журналисты утверждают, что это номинальные собственники, а реально зданием владели два человека. Это бывший начальник оперативной части Следственного изолятора № 4 Ренат Алимзанов, который в 2004 году ушел на пенсию в звании капитана. Он умер в сентябре 2018 года в возрасте 51 года.

Другим владельцем участка был 50-летний уроженец Кронштадта по фамилии Мкртычян, который в 2010 году сменил фамилию на . По данным издания, этот человек, предположительно, занимается продажей автомобилей.

После выхода материала 47news в поселок «Новый Петербург» оперативно приехала тяжелая техника и засыпала вход в подземную тюрьму.

Пересказал Александр Бакланов