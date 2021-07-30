В России заблокировали сайт центра «Досье»

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту расследовательского центра «Досье».

Сайт внесен в список запрещенных на основании решения Таганского районного суда.

«Никаких требований или уведомлений нам не присылали, поэтому формальную причину блокировки мы не знаем. Но она и не важна: нас заблокировали не за какие-либо нарушения, а за то, что мы рассказываем правду о противоправных делах сотрудников ФСБ, приближенных Владимира Путина и чиновников, а они — злопамятные ребята», — прокомментировали ситуацию в самом центре «Досье».

Центр «Досье» — это проект бизнесмена Михаила Ходорковского по расследовательской журналистике. В разное время его участники выпускали расследования о швейцарском счете Татьяны Навки, об убийстве журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР, об офицерах ГРУ Александре Мишкине и Анатолии Чепиге, подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля «Новичком».

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