Пловец Евгений Рылов выиграл второе золото в Токио, установив олимпийский рекорд

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Россиянин Евгений Рылов победил в финальном заплыве Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров на спине.

Он установил новый олимпийский рекорд, проплыв дистанцию за 1 минуту 53,27 секунды. Вторым в заплыве финишировал американец Райан Мерфи (+0,88), третьим — британец Люк Гринбанк (+1,45).

Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом. Ранее в Токио он выиграл золотую медаль в заплыве на 100 метров на спине. Также на его счету серебро в эстафете вольным стилем.

В общем медальном зачете Олимпиады российская команда занимает четвертое место после Китая, Японии и США. В активе россиян 30 наград: девять золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей.

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