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Российские спортсмены в шестой соревновательный день Олимпиады выиграли шесть медалей.

Золото в командном соревновании по фехтованию на рапирах получила команда в составе Инны Дериглазовой, Ларисы Коробейниковой, Марты Мартьяновой и Аделины Загидуллиной.

В соревнованиях двоек по академической гребле серебро выиграли Василиса Степанова и Елена Орябинская.

Бронзу в составе российской команды выиграли Климент Колесников в плавании на стометровке вольным стилем, Ангелина Мельникова в личном многоборье в спортивной гимнастике и Нияз Ильясов в дзюдо.

Российская команда с восемью золотыми медалями удерживает четвертое место в общем зачете. Первые три позиции занимают Китай (15), Япония (15) и США (14).

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