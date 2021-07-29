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У России — золото, серебро и три бронзы в шестой соревновательный день Олимпиады

Источник: Международный Олимпийский комитет

Российские спортсмены в шестой соревновательный день Олимпиады выиграли шесть медалей.

Золото в командном соревновании по фехтованию на рапирах получила команда в составе Инны Дериглазовой, Ларисы Коробейниковой, Марты Мартьяновой и Аделины Загидуллиной. 

В соревнованиях двоек по академической гребле серебро выиграли Василиса Степанова и Елена Орябинская. 

Бронзу в составе российской команды выиграли Климент Колесников в плавании на стометровке вольным стилем, Ангелина Мельникова в личном многоборье в спортивной гимнастике и Нияз Ильясов в дзюдо. 

Российская команда с восемью золотыми медалями удерживает четвертое место в общем зачете. Первые три позиции занимают Китай (15), Япония (15) и США (14). 

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