У России — золото, серебро и три бронзы в шестой соревновательный день Олимпиады
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Российские спортсмены в шестой соревновательный день Олимпиады выиграли шесть медалей.
Золото в командном соревновании по фехтованию на рапирах получила команда в составе Инны Дериглазовой, Ларисы Коробейниковой, Марты Мартьяновой и Аделины Загидуллиной.
В соревнованиях двоек по академической гребле серебро выиграли Василиса Степанова и Елена Орябинская.
Бронзу в составе российской команды выиграли Климент Колесников в плавании на стометровке вольным стилем, Ангелина Мельникова в личном многоборье в спортивной гимнастике и Нияз Ильясов в дзюдо.
Российская команда с восемью золотыми медалями удерживает четвертое место в общем зачете. Первые три позиции занимают Китай (15), Япония (15) и США (14).