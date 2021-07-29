Росрыболовство потребовало от «Норникеля» 58,7 миллиарда рублей за аварию на ТЭЦ. Компания уже заплатила за ущерб природе 146 миллиардов рублей

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Обновление: «Норникель» заявил, что считает требования Росрыболовства, «многократно завышенными» и намерен оспорить как сам иск, так и методику расчета ущерба.

Енисейское территориальное управление Росрыболовства подало иск к структуре «Норникеля» на сумму 58,65 миллиарда рублей .

«Размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 миллиарда рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 миллиардов рублей», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росрыболовство.

Иск подан в Арбитражный суд Красноярского края.

«Норникель» уже выплатил 146,2 миллиарда рублей за вред, причиненный природе разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Такую компенсацию в январе назначил Красноярский Арбитражный суд по иску Росприроднадзор.

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