Росрыболовство потребовало от «Норникеля» 58,7 миллиарда рублей за аварию на ТЭЦ. Компания уже заплатила за ущерб природе 146 миллиардов рублей
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Обновление: «Норникель» заявил, что считает требования Росрыболовства, «многократно завышенными» и намерен оспорить как сам иск, так и методику расчета ущерба.
Енисейское территориальное управление Росрыболовства подало иск к структуре «Норникеля» на сумму 58,65 миллиарда рублей из-за разлива топлива на ТЭЦ-3.
«Размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 миллиарда рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 миллиардов рублей», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росрыболовство.
Иск подан в Арбитражный суд Красноярского края.
«Норникель» уже выплатил 146,2 миллиарда рублей за вред, причиненный природе разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Такую компенсацию в январе назначил Красноярский Арбитражный суд по иску Росприроднадзор.