Политолог Федор Крашенинников стал фигурантом уголовного дела о «клевете на ветерана». На того самого Игната Артеменко, из-за которого судили Алексея Навального

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В отношении политолога Федора Крашенинникова возбудили уголовное дело о клевете (часть 2 статьи 128.1 УК) из-за поста о ветеране Игнате Артеменко.

5 февраля 2021 года, говорится в постановлении о возбуждении дела, которое Крашенинников опубликовал в фейсбуке, он «посредством телеграмм-канала „Телеграммы Крашенинникова“ распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Артеменко И. С.» (орфография и пунктуация оригинала сохранены — прим. «Медузы»).

Решение о возбуждении дела, следует из документа, было принято 13 июля. За день до этого Крашенинников объявил, что уехал из России в Литву и планирует оставаться там «в обозримом будущем».

Обвиняемым по делу о клевете на Игната Артеменко был политик Алексей Навальный. Артеменко снялся в агитационном ролике RT о поправках к Конституции, вышедшем летом 2020 года. Навальный назвал участников ролика «холуями». В феврале 2021 года по делу «о клевете на ветерана» Навального приговорили к штрафу в 850 тысяч рублей. Своей вины политик не признал.

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