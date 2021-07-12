Политолог Федор Крашенинников объявил об отъезде из России

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Екатеринбургский журналист и политолог Федор Крашенинников сообщил 12 июля в фейсбуке, что уехал из России в Литву, сейчас живет в Вильнюсе и планирует оставаться там «в обозримом будущем».

Крашенинников рассказал, что сперва речь шла о кратковременном отъезде в другую страну, но «развитие ситуации в России все последние месяцы намекает, что спешить домой не стоит».

Политолог уточнил в эфире телеканала «Дождь», что уехал из России в августе 2020 года, после того, как освободился из спецприемника после семи суток административного ареста. Он находился под арестом из-за записи в телеграме, в которой оскорбил судей Конституционного суда. Крашенинников объяснил, что сейчас решил устранить «двусмысленность», поскольку одни люди знают о его отъезде, а другие — нет.

Я не знаю, что бы со мной [было] сейчас, если б я остался в России, потому что то, что начало происходить прошлой осенью после отравления [Алексея] Навального [в августе 2020 года], то, что зимой произошло, когда Навальный вернулся, началась репрессивная кампания. В Екатеринбурге несколько человек получили уже не семь суток, а по 30 суток административного ареста, причем люди, которые имели хоть какое-то отдаленное отношение к . И в общем и целом, конечно, я понимаю, что я бы не смог стоять в стороне. <…> Так сложились обстоятельства, что я решил, зачем искушать судьбу? Я уже не мальчик: 16 июля мне исполняется 45 лет. И в таком возрасте меньше всего хочется оказаться под следствием, чтобы тебя таскали на допросы и так далее.

Федора Крашенинникова дважды привлекали к административной ответственности за неуважение к власти. Осенью 2019 года его оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост в телеграме, где он раскритиковал «путинских судей». Летом 2020 года его арестовали на семь суток за оскорбление судей Конституционного суда.

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