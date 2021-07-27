Российские гимнастки впервые выиграли золото Олимпиады в многоборье

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Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые завоевала золотые медали Олимпийских игр в командном многоборье.

В составе российской команды выступали Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова. В сумме за четыре вида программы россиянки набрали 169,528 балла. Серебро и бронза достались командам США (166,096 балла) и Великобритании (164,096 балла).

Также днем 27 июля золото выиграл тхэквондист Владислав Ларин. Он одержал победу в соревнованиях в категории свыше 80 килограммов.

Это уже шестая и седьмая золотая медали российских спортсменов на Играх в Токио. В общем медальном зачете Россия занимает четвертое место после США, Японии и Китая.

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