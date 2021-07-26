Суд в Якутии направил шамана Александра Габышева на принудительное лечение

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Якутский городской суд направил шамана Александра Габышева, собиравшегося провести обряд «изгнания Путина», на принудительное лечение в медицинскую организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением.

«Это особые условия — решетки, где только возможно. В такой режим отправляют убийц, насильников — тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления», — сообщил «Новой газете» юрист «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Он отметил, что в таких учреждениях применяют повышенные дозы нейролептиков, чтобы ограничить передвижение человека. При этом, по его словам, срок принудительного лечения Габышева не установлен.

Суд вынес такое решение по уголовному делу о применении силы к сотруднику Росгвардии. По версии следствия, в январе 2021 года, когда к Габышеву пришли с обыском, он «применил холодное оружие кустарного производства длиной 84 сантиметра и нанес колото-резаную рану» одному из сотрудников. В мае психиатры признали Габышева невменяемым.

Пока решение суда не вступило в силу, Габышев будет находиться под стражей. Защита намерена подать апелляционную жалобу.

С 2019 года Александр Габышев неоднократно объявлял о планах дойти пешком из Якутии до Москвы, чтобы провести обряд «изгнания Путина». Во время первых двух попыток он столкнулся с преследованием со стороны правоохранительных органов, в отношении него возбудили несколько дел. Третью попытку Габышев планировал провести в 2020 году, но весной того года шамана поместили на лечение в психиатрическую больницу, где он провел около двух месяцев.

В январе 2021 года Габышев объявил, что в марте отправится на коне в новый поход на Москву. В феврале Якутский городской суд удовлетворил иск местного психоневрологического диспансера о недобровольной госпитализации Габышева. Диспансер объяснял свое требование тем, что шаман отказался лечиться и «вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации».

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