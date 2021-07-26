13-летняя японка Момидзи Нисия выиграла золото Олимпиады в скейтбординге. И стала самой молодой олимпийской чемпионкой с 1960 года

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13-летняя японская спортсменка Момидзи Нисия стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу, победив в дисциплине «стрит» среди женщин. По итогам соревнований она набрала 15,26 балла.

Второе место заняла 13-летняя Райсса Лил из Бразилии (14,64 балла), а третье — 16-летняя Фуна Накаями из Японии (14,49 балла).

В финале соревнований по скейтбордингу пятеро из восьми участников были подростками, отмечает Reuters.

Момидзи Нисия победила в возрасте 13 лет и 330 дней и стала третьей самой молодой чемпионкой Летних Олимпийских игр. По этому показателю, как пишет ТАСС, ее опередили американка Марджори Гестринг (прыжки в воду) и немец Клаус Зерта (гребля), которые стали олимпийскими чемпионами в 1936 и 1960 годах. Гестринг выиграла в возрасте 13 лет и 268 дней, а Зерта — когда ему было 13 лет и 283 дня.

Скейтбординг стал одним из четырех новых видов спорта, добавленных в программу Олимпиады. Помимо него в программу вошли карате, серфинг и скалолазание.

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