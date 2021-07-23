Церемония открытия Олимпиады в Токио. Самые яркие моменты
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В Токио 23 июля прошла церемония открытия Олимпиады. На ней присутствовал император Нарухито, именно он объявил Игры открытыми, а олимпийский огонь зажгла теннисистка Наоми Осака. Перед этим по Олимпийскому стадиону прошли спортсмены из более чем 200 стран, участвующих в Играх, в том числе россияне, которые вновь из-за допингового скандала выступают без национального флага и гимна. Несмотря на действующие в Японии ковидные ограничения, сильную жару и прочие трудности, открытие Олимпиады, которого пришлось ждать на год дольше, чем обычно, получилось впечатляющим. Самые яркие моменты церемонии — в нашей подборке фотографий.