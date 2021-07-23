Церемония открытия Олимпиады в Токио. Самые яркие моменты

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В Токио 23 июля прошла церемония открытия Олимпиады. На ней присутствовал император Нарухито, именно он объявил Игры открытыми, а олимпийский огонь зажгла теннисистка Наоми Осака. Перед этим по Олимпийскому стадиону прошли спортсмены из более чем 200 стран, участвующих в Играх, в том числе россияне, которые вновь из-за допингового скандала выступают без национального флага и гимна. Несмотря на действующие в Японии ковидные ограничения, сильную жару и прочие трудности, открытие Олимпиады, которого пришлось ждать на год дольше, чем обычно, получилось впечатляющим. Самые яркие моменты церемонии — в нашей подборке фотографий.

Behrouz Mehri / AFP / Scanpix / LETA

Leonhard Foeger / Reuters / Scanpix / LETA

Antonin Thullier / AFP / Scanpix / LETA Mike Blake / Reuters / Scanpix / LETA

Phil Noble / Reuters / Scanpix / LETA

Mike Egerton / PA / Scanpix / LETA

Athit Perawongmetha / Reuters / Scanpix / LETA

Количество зрителей на церемонии открытия из-за COVID-19 было ограничено Leonhard Foeger / Reuters / Scanpix / LETA Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (слева) и император Нарухито Hannah Mackay / Pool / AFP / Scanpix / LETA

Fabrizio Bensch / Reuters / Scanpix / LETA

София Великая с флагом ОКР (белое полотнище с пятью олимпийскими кольцами и тремя языками пламени в цветах флага РФ), под которым выступают атлеты из России Kai Pfaffenbach / Reuters / Scanpix / LETA Сборная Японии. По традиции спортсмены страны — хозяйки Игр идут последними на церемонии открытия. Первой всегда идет сборная Греции Phil Noble / Reuters / Scanpix / LETA

Athit Perawongmetha / Reuters / Scanpix / LETA

Zsolt Czegledi / EPA / Scanpix / LETA

В церемонии были задействованы 1800 дронов, поднявшихся в небо над стадионом Kiichiro Sato / AP / Scanpix / LETA

Теннисистка Наоми Осака готовится зажечь олимпийский огонь Marko Djurica / Reuters / Scanpix / LETA

После того, как олимпийский огонь зажегся, над стадионом вспыхнули фейерверки Marko Djurica / Reuters / Scanpix / LETA

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