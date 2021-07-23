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Церемония открытия Олимпиады в Токио. Самые яркие моменты

Источник: Meduza

В Токио 23 июля прошла церемония открытия Олимпиады. На ней присутствовал император Нарухито, именно он объявил Игры открытыми, а олимпийский огонь зажгла теннисистка Наоми Осака. Перед этим по Олимпийскому стадиону прошли спортсмены из более чем 200 стран, участвующих в Играх, в том числе россияне, которые вновь из-за допингового скандала выступают без национального флага и гимна. Несмотря на действующие в Японии ковидные ограничения, сильную жару и прочие трудности, открытие Олимпиады, которого пришлось ждать на год дольше, чем обычно, получилось впечатляющим. Самые яркие моменты церемонии — в нашей подборке фотографий.

Behrouz Mehri / AFP / Scanpix / LETA
Leonhard Foeger / Reuters / Scanpix / LETA
Antonin Thullier / AFP / Scanpix / LETA
Mike Blake / Reuters / Scanpix / LETA
Phil Noble / Reuters / Scanpix / LETA
Mike Egerton / PA / Scanpix / LETA
Athit Perawongmetha / Reuters / Scanpix / LETA
Количество зрителей на церемонии открытия из-за COVID-19 было ограничено
Leonhard Foeger / Reuters / Scanpix / LETA
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (слева) и император Нарухито
Hannah Mackay / Pool / AFP / Scanpix / LETA
Fabrizio Bensch / Reuters / Scanpix / LETA
София Великая с флагом ОКР (белое полотнище с пятью олимпийскими кольцами и тремя языками пламени в цветах флага РФ), под которым выступают атлеты из России
Kai Pfaffenbach / Reuters / Scanpix / LETA
Сборная Японии. По традиции спортсмены страны — хозяйки Игр идут последними на церемонии открытия. Первой всегда идет сборная Греции
Phil Noble / Reuters / Scanpix / LETA
Athit Perawongmetha / Reuters / Scanpix / LETA
Zsolt Czegledi / EPA / Scanpix / LETA
В церемонии были задействованы 1800 дронов, поднявшихся в небо над стадионом
Kiichiro Sato / AP / Scanpix / LETA
Теннисистка Наоми Осака готовится зажечь олимпийский огонь
Marko Djurica / Reuters / Scanpix / LETA
После того, как олимпийский огонь зажегся, над стадионом вспыхнули фейерверки
Marko Djurica / Reuters / Scanpix / LETA

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