Главным тренером сборной России по футболу стал Валерий Карпин

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Российский футбольный союз назначил Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу, сообщается на официальном сайте РФС.

Контракт подписан до конца 2021 года с возможностью продления, при этом Карпин будет совмещать пост тренера сборной с работой главным тренером «Ростова».

Финансовые детали соглашения не уточняются.

Должность главного тренера сборной по футболу освободилась после увольнения Станислава Черчесова. Контракт с Черчесовым расторгли после неудачного выступления на Евро-2020, где сборная не смогла выйти из группы.

52-летний Карпин начал тренерскую карьеру в 2009 году, он тренировал «Спартак», «Мальорку» и армавирское «Торпедо». С 2017 года он возглавляет «Ростов».

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