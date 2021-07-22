Валерия Башкирова, сбившая трех детей на пешеходном переходе в Москве, обжаловала арест

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Студентка Валерия Башкирова, обвиняемая в совершении ДТП, в результате которого двое детей погибли, а еще один ребенок пострадал, обжаловала арест, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Суд 19 июля изменил меру пресечения 18-летней Башкировой с домашнего ареста на содержание под стражей сроком до 16 сентября. Мера пресечения была изменена после того, как умер второй ребенок, пострадавший в результате ДТП.

Валерия Башкирова 16 июля на улице Авиаторов в Москве на нерегулируемом пешеходном переходе сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Трехлетний и пятилетний ребенок умерли.

19 июля возле пешеходного перехода на улице Авиаторов был установлен лежачий полицейский и установлен знак по ограничению скорости до 20 километров в час.

Башкирову обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

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