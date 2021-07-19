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Валерия Башкирова во время заседания по мере пресечения в Тверском районном суде Москвы, 19 июля 2021 года Пресс-служба Тверского районного суда / ТАСС

Тверской суд Москвы арестовал 18-летнюю Валерию Башкирову, которую считают виновницей ДТП, в котором пострадали трое детей. Изначально девушку обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), и по ходатайству следствия суд назначил ей домашний арест.

Но после того, как второй из трех пострадавших детей умер, следствие по требованию прокуратуры ужесточило Башкировой обвинение — на нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) — и попросило суд изменить ей меру пресечения на заключение под стражу. Башкировой грозит до семи лет лишения свободы.

Против домашнего ареста Башкировой высказывался депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Сделаем все, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой, было обжаловано», — написал он в твиттере 18 июля, ретвитнув пост журналиста «Вести ФМ» Гии Саралидзе о «18 летней суке», чьи «родители и адвокаты видать уже работают над тем, чтобы отделалась условным» (орфография и пунктуация сохранены — Прим. «Медузы»).

Башкирова сбила трех детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве. ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево. Детей сопровождали мама и бабушка, По информации ГИБДД, основной удар от наезда автомобиля на себя приняли дети — мальчики в возрасте пяти лет и трех лет, а также девятимесячная (по другим данным, четырехмесячная) девочка в коляске. Судя по появившемуся в интернете видео аварии, дети находились немного впереди взрослых.

17 июля стало известно о смерти старшего и (уже после избрания Башкировой домашнего ареста) среднего ребенка. Пятилетний мальчик получил перелом основания черепа. Трехлетний — перелом голени, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Девочка — сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Их всех госпитализировали, старшего — на вертолете. Выжившую девочку из больницы уже выписали.

Башкирова не заметила пешеходов, так как «сидела в телефоне», сообщил «Московский комсомолец» без ссылок на источники. Позднее издание написало, что, по словам самой девушки, «телефон был не в руках, а висел на специальной подставке», и отвлек ее не столько он, сколько солнце. Отец Башкировой заявил, что запрещал ей говорить по телефону, когда она была за рулем, «Неопытность, плюс не заметила из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не выгораживаю, это я проанализировал», — сказал он.

Изначально также сообщалось, что в момент аварии Башкирова могла быть пьяна, но экспертиза не выявила у нее в крови алкоголя. Девушка не покидала место ДТП; по словам очевидицы, после аварии она стояла в отдалении от пострадавших, говорила по телефону и плакала.

Следственный комитет хотел забрать из полиции дело о ДТП — но получил отказ. СК дважды ходатайствовал о передаче дела по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, «принимая во внимание широкий общественный резонанс, с учетом последствий, и в целях объективности». Однако ходатайство СК было отклонено. «По решению прокуратуры расследование продолжится в следственных органах МВД России», — заявила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

Семья Башкировой может быть связана с силовыми структурами. По информации «Московского комсомольца», мать и тетя девушки работали в строительном управлении ФСБ, мать затем трудилась в управе одного из районов Москвы; отец является личным водителем неназванного высокопоставленного чиновника. «Комсомольская правда» со со ссылкой на подругу Башкировой сообщила, что отец девушки — «бывший силовик», а мать — торговый представитель.

Башкирова получила права в 2020 году, до сих пор у нее не было нарушений. Автомобиль Mazda 3, на котором она передвигалась, ей не принадлежит, заявили в ГИБДД. Подруга девушки заявила «Комсомольской правде», что это машина 2006 года выпуска, Башкирова получила ее от своей тети за хорошую учебу в школе и поступление в университет. По данным «Московского комсомольца, в 2020 году Башкирова поступила в РАНХиГС на специальность «Журналистика».

Ольга Корелина