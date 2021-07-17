Суд отправил под домашний арест девушку, сбившую двух взрослых и троих детей на пешеходном переходе в Москве. Двое детей погибли

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Никулинский районный суд Москвы отправил под домашний арест 18-летнюю Валерию Башкирову, которую обвиняют в совершении ДТП с участием троих детей. Об этом сообщила московская прокуратура.

Башкировой было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения. Экспертиза не выявила алкоголя у нее в крови. Адвокат девушки в суде назвал произошедшее несчастным случаем.

ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Башкирова сбила двух взрослых с тремя детьми, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По информации ГИБДД Москвы, основной удар от наезда на себя приняли дети — мальчики в возрасте пяти лет, четырех лет и девяти месяцев.

В ночь на 17 июля ГИБДД Москвы сообщила о смерти одного из трех пострадавших детей. Вечером 17 июля, уже после заседания по мере пресечения Башкировой, стало известно о смерти второго ребенка. Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование дела.