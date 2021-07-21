В Москве перед пешеходным переходом, где студентка сбила трех детей, установили «лежачего полицейского» и ограничили скорость

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На месте ДТП с тремя детьми на улице Авиаторов в Москве установили «лежачего полицейского» и ограничили скорость 20 километрами в час. Об этом РИА Новости заявили в префектуре западного административного округа Москвы.

После трагической истории было принято решение пересмотреть организацию дорожного движения. Этот нерегулируемый пешеходный переход никогда не был очагом аварийности. В понедельник, 19 августа, возле пешеходного перехода на улице Авиаторов был установлен лежачий полицейский и установлен знак по ограничению скорости до 20 километров в час.

В префектуре отметили, что раньше местные жители не предлагали установить дополнительные ограничения скорости на этом пешеходном переходе.

TJournal нашел в соцсетях несколько жалоб на этот переход (люди писали, что водители не уступают дорогу пешеходам), но направлялись ли они официально, неизвестно.

16 июля на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Авиаторов 18-летняя студентка Валерия Башкирова сбила трех маленьких детей. Двое из них умерли в больнице. Семья Башкировой заявила, что она признала вину. Девушку сначала отправили под домашний арест, но потом перевели в СИЗО.

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