Полиция Курганской области изъяла 50 тысяч контрафактных книг о Гарри Поттере в переводе «Росмэн». Их не выпускают с 2013 года

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Полиция Курганской области возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя, который печатал в арендованной типографии популярную серию книг без согласия правообладателя, сообщает МВД.

Судя по кадрам оперативной съемки, это романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере в переводе издательства «Росмэн», обратил внимание TJournal. На кадрах полицейского видео названия книг заретушировали, но их внешний вид совпадает с книгами «Росмэн». Кроме того, напечатанные книги разделили на стопки с названиями .

Во время обысков полицейские изъяли почти 50 тысяч уже отпечатанных книг, типографское клише и полиграфическое оборудование.

МВД возбудило дело по о нарушении авторских и смежных прав. По оценке полиции, правообладателю причинили ущерб на 22 миллиона рублей. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Издательство «Росмэн» выпускало книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере в переводе нескольких авторов. И для многих, пишет Tjournal, этот перевод стал привычен, его также взяли за основу при дубляже фильмов о юном волшебнике. В 2013 году «Росмэн» отказался издавать «Гарри Поттера».

Затем права на Гарри Поттера получило издательство «Махаон», которое переиздало серию в переводе Марии Спивак. Этот перевод критиковали за творческую переработку имен (например, «Злодеус Злей» вместо росмэновского «Северус Снегг» или роулинговского «Северус Снейп».). Читатели также просили не доверять Спивак перевод романов Роулинг.

Сейчас в книжных магазинах России доступны книги о Гарри Поттере только в переводе Спивак. При этом в сети можно найти разные объявления о продаже целой серии книг в переводе издательства «Росмэн».

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