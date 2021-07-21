В списке потенциальных объектов для слежки через программу Pegasus фигурировал Павел Дуров

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Основатель месенджера Telegram Павел Дуров фигурировал среди потенциальных объектов для шпионажа через вредоносную программу , пишет The Guardian.

Издание обнаружило, что телефонный номер Дурова, зарегистрированный в Великобритании и привязанный к его телеграм-аккаунту, с 2018 года был в списке номеров, выбранных для взлома с помощью Pegasus.

Номер Дурова внесли в список власти Объединенных Арабских Эмиратов, куда он переехал из Финляндии в 2018 году.

Был ли телефон Дурова действительно взломан с помощью Pegasus, невозможно сказать без экспертизы телефона, отмечает The Guardian.

В израильской компании NSO, разработавшей Pegasus, заявили, что присутствие номера того или иного человека в обнаруженном журналистами списке не означает, что он был выбран для слежки с помощью Pegasus.

Обновлено. Информация о том, что Дуров оказался в списке для слежки, была у команды Telegram еще в 2018 году, рассказал источник Forbes. Он не уточнил, был ли телефон Дурова взломан.

На этой неделе журналисты выяснили, что власти разных стран использовали Pegasus для массовой слежки за политиками, правозащитниками и журналистами.

СМИ получили список из более чем 50 тысяч номеров, выбранных для слежки с помощью Pegasus. Среди них были номера короля Марокко Мухаммеда VI и президентов трех стран, включая французского лидера Эмманюэля Макрона.

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