В списке телефонных номеров для слежки через Pegasus нашли номер президента Франции. За ним могли шпионить спецслужбы Марокко

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В списке телефонных номеров, выбранных для слежки через шпионскую программу Pegasus, находится в том числе один из номеров президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщило французское издание Le Monde.

Номер Макрона с 2017 года появился в списке телефонных номеров, выбранных спецслужбами Марокко для потенциального взлома с помощью программы Pegasus. Также в списке возможных целей были номера бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и 14 министров. При этом неизвестно, были ли все эти номера действительно взломаны, отмечает Le Monde.

Елисейский дворец — официальная резиденция президента Франции — заявил Le Monde, что если изложенные журналистами факты верны, «то они, очевидно, очень серьезны».

Обновлено. Среди целей для слежки через Pegasus были 14 глав государств, сообщила The Washington Post. Кроме Макрона, это президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Ирака Бархам Салех, король Марокко Мухаммед VI, а также трое и семеро премьер-министров. По информации The Guardian, среди целей также были председатель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и экс-президент Мексики Фелипе Кальдерон.

Pegasus — вредоносная программа, которая проникает на устройства на базе iOS или Android и позволяет получить доступ к сообщениям, фотографиям, данным о местоположении, а также активировать камеру и микрофон без ведома пользователя.

Программа предназначена для слежки за преступниками и террористами и доступна только государственным органам власти. Однако несколько дней назад журналисты выяснили, что Pegasus использовалась для массовой слежки за политиками и журналистами.

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