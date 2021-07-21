Суд арестовал начальника ставропольской ГИБДД. В суде он рассказал про свой дом с «золотым» унитазом

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Суд в Ессентуках заключил под стражу начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, задержанного накануне по делу о взятках. Об этом сообщает ТАСС.

В суде перед началом заседания Сафонов дал пояснения по поводу своего дома, где при обыске обнаружили предметы мебели и сантехники, в том числе унитаз, с отделкой под золото (фотографии дома появились в интернете).

«Пришел в этот дом, когда он был построен, пять лет назад. Это гражданской супруги дом. Когда я пришел, все было выстроено», — приводит слова Сафонова «Интерфакс».

Сафонова обвиняют в том, что он и шестеро его подельников, среди которых еще два сотрудника управления ГИБДД Ставропольского края, продавали поддельные пропуска на перевозку грузов и получили за это 19 миллионов рублей.

20 июля, после задержания Алексея Сафонова, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев уволил начальника ставропольского управления МВД Сергея Щеткина.

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