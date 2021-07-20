Руководителей ГИБДД Ставропольского края задержали по подозрению в коррупции

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В Ставропольском крае задержан глава управления ГИБДД по региону Алексей Сафонов и несколько его подчиненных, в том числе заместители, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сафонова подозревают в коррупционных и должностных преступлениях, рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, сотрудники ставропольского управления ГИБДД «в составе преступной группы занимались продажей документов и красивых автономеров».

У Сафонова и других членов руководства управления ГИБДД проводятся обыски дома и на работе. Фотографии из дома Сафонова публикуют телеграм-каналы, в том числе Baza.

Обновлено. СК официально объявил о задержании Алексея Сафонова и шестерых участников возглавляемой им преступной группы, в том числе бывшего начальника отдела ставропольского управления ГИБДД Александра Аржанухина, инспектора Виталия Мельчикова и четверых гражданских лиц. По данным следователей, злоумышленники выдавали незаконные пропуска на перевозки зерновых культур и инертных грузов на территории края, за что получили взятку в размере более 19 миллионов рублей. В ходе расследования проведены более 80 обысков, изъяты «крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили», добавили в СК.

Алексей Сафонов возглавил управление ГИБДД по Ставропольскому краю в 2012 году. У него звание полковника.

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