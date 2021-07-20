Колокольцев уволил начальника ставропольского управления МВД после задержания главы местной Госавтоинспекции

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отстранил от должности начальника управления МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам Волк, решение принято по результатам спецоперации, которую в Ставропольском крае провели сотрудники ФСБ и главного управления собственной безопасности МВД.

Ранее 20 июля Следственный комитет сообщил о задержании начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. По версии следствия, он и его подельники продавали поддельные пропуска на перевозку грузов и получили за это 19 миллионов рублей. В СМИ и телеграм-каналах появились фотографии из коттеджа Сафонова.

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