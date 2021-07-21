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Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала попытку партии «Яблоко» через Верховный суд оспорить отказ от общедоступных видеотрансляций с избирательных участков на предстоящих в сентябре выборах.

«На мой взгляд, это не только абсурдный, но весьма безответственный и даже подленький иск», — публикует официальный телеграм-канал ЦИК слова Памфиловой.

Глава ЦИК повторила, что затраты на организацию таких трансляций оцениваются в миллиарды рублей, которые, по мнению Памфиловой, тратятся «на удовлетворение простого любопытства „диванных наблюдателей“».

При этом ЦИК, по словам Памфиловой, «создает максимально благоприятные условия для наблюдателей от партий, от кандидатов, от общественников, которых не может заменить никакое видеонаблюдение».

ЦИК 14 июля решил отказаться от портала публичных трансляций для всех желающих, сославшись на нехватку средств. Теперь трансляции будут доступны только на служебном портале, доступ к которому есть только у партий, кандидатов и избиркомов, и в 86 центрах общественного наблюдения, куда, как заявили в ЦИК, сможет попасть любой «заинтересованный человек».

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