Ольга Бузова вновь сыграет в спектакле о Сталине на сцене МХАТа

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Московский художественный академический театр имени Максима Горького (МХАТ) заключил с певицей Ольгой Бузовой новый контракт на участие в двух постановках спектакля «Чудесный грузин» о молодом Иосифе Сталине. Контракт об этом опубликован на сайте госзакупок, внимание на него обратили «Открытые медиа».

По условиям договора, Бузова выступит на сцене театра 17 и 18 сентября 2021 года и получит за два выступления 234 044 рубля. Это соответствует сумме, которую ей заплатили за два премьерных показа «Чудесного грузина».

В целом по предыдущему контракту МХАТ заплатил Бузовой 446 810 рублей с учетом постановок и шести репетиций.

Премьерные показы спектакля «Чудесный грузин» прошли во МХАТе 11 и 12 июня. Над постановкой работали драматург Андрей Назаров и режиссер-постановщик Рената Сотириади.

Об Ольге Бузовой

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Об Ольге Бузовой

Женщина, которая нужна и Кадырову, и геям Телеведущая Ольга Бузова стала одной из самых популярных певиц в стране. Саша Сулим узнала, за что ее любят и почему ненавидят

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