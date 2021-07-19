Арестован счет белорусского ПЕН-центра. Им руководит Светлана Алексиевич

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Счет белорусского ПЕН-центра, которым руководит нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, арестован по решению Следственного комитета Белоруссии от 13 июля 2021 года. Об этом сообщается в телеграм-канале ПЕН-центра без уточнения, что именно могло стать причиной ареста счета.

Светлана Алексиевич поддержала протесты, начавшиеся в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года.

В мае белорусские власти заблокировали сайт самого популярного в стране новостного сайта Tut.by, а счета компании заморозили. Против руководителей Tut.by возбудили уголовное дело о неуплате налогов. 8 июля обыски прошли у сотрудников белорусского издания «Наша Нива», его сайт был заблокирован, а главного редактора Егора Мартиновича заподозрили в причинении имущественного ущерба без признаков хищения. 14 июля обыскивали белорусских правозащитников, в том числе связанных с центром «Весна». Tut.by, «Наша Нива» и правозащитный центр «Весна» активно освещали протесты.

ПЕН-центр — неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, редакторов и переводчиков, работающих в различных жанрах художественной литературы.

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