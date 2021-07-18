Сотрудницу «Ленты.ру», снимавшую задержание ребенка на Чистых прудах, обвинили в мелком хулиганстве. В автозаке ее избили

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Полиция составила административный протокол о на москвичку Анастасию Завьялову, которая сняла на видео, как полицейские задерживают ребенка на Чистопрудном бульваре, сообщает «Медиазона».

Как рассказала в твиттере журналистка издания Полина Глухова, Завьялову задержали вечером 17 июля. Она снимала, как полицейские заводят в автозак маленькую девочку, отца которой задержали за распитие алкоголя. Один из полицейских толкнул Завьялову, в ответ она попыталась запечатлеть его нагрудный знак, который он закрывал.

Девушку доставили в ОВД «Басманный», при этом ей заломили руки, а в автозаке на нее наступили коленом и ударили головой об стол. В травмпункте ей наложили повязку на руку. Позже в отделении полиции Завьяловой угрожали уголовной статьей о нападении на силовиков и оставили под стражей до понедельника, рассказала журналистка «Медиазоны».

Обновлено. Анастасия Завьялова является сотрудницей «Ленты.ру», сообщается на сайте этого издания.