В Москве полицейский напал на журналиста «Медиазоны». Тот снял, как силовик зажал между ног голову задержанного

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Полицейский напал на корреспондента «Медиазоны» Никиту Сологуба на улице Покровка в Москве, когда журналист снял на фото и видео, как сотрудник МВД зажал между своих ног голову задержанного мужчины.

«Медиазона» опубликовала видео, снятое перед нападением. На записи видно несколько полицейских, один из которых удерживает задержанного. Также на кадрах видно нож, лежащий на асфальте.

Когда Никита Сологуб сделал фото и подошел к полицейским, сотрудник с жетоном № 011241 схватил журналиста за большой палец и потребовал удалить снимки, угрожая сломать ему руку.

Другой полицейский спросил у журналиста, почему у него замотана рука, тот ответил, что сделал татуировку, после чего сотрудник спросил: «Может, ее тебе вместе с кожей срезать ***** [нафиг]?». Когда журналист удалил фото и видео, его отпустили.

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