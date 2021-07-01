Полиция Москвы прокомментировала жесткое задержание, снятое журналистом «Медиазоны». Не упомянув, что к нему тоже применили силу

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Управление МВД по Москве прокомментировало жесткое задержание мужчины на улице Покровка вечером 30 июня, которое снял корреспондент «Медиазоны» Никита Сологуб. На пресс-релиз обратила внимание «Медиазона».

Полиция заявила, что получила сообщение о том, что на Покровке неизвестный мужчина с ножом напал на сотрудника «общественного заведения», после чего попытался сбежать.

Стражи порядка незамедлительно направились к месту происшествия. На неоднократные требования сотрудников полиции бросить нож, мужчина не реагировал. В связи с чем, к нему была применена физическая сила и специальные средства «наручники». Проведенным медицинским освидетельствованием у задержанного установлен факт опьянения.

При этом в пресс-релизе не упоминается, что один из сотрудников полиции применил силу к журналисту «Медиазоны» и заставил его удалить фото и видео задержания.

«Медиазона» несколько раз пыталась связаться с московской полицией, чтобы узнать причины применения силы к Сологубу. В пресс-службе ведомства заявили, что «пресс-релиз, который вы видели — это все, что у нас есть». «Впоследствии да, возможно будет дорабатываться, сейчас информации другой нет» — сказали в пресс-службе.

Накануне Сологуб рассказал, что увидел задержание на Покровке и снял на фото и видео, как сотрудник полиции зажал голову задержанного между своих ног. Когда журналист подошел к сотрудникам МВД, один из них схватил его за большой палец и потребовал удалить кадры, угрожая сломать руку. Второй предложил Сологубу срезать татуировку «вместе с кожей».

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