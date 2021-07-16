В Туве объявили локдаун из-за коронавируса

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Глава Тувы Владислав Ховалыг по предложению Роспотребнадзора ввел в регионе локдаун, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации республики. Сроки локдауна в сообщении не указаны.

Гражданам запретили перемещаться по улицам, кроме как по работе и неотложным делам, а также посещать водные объекты. Детям до 14 лет включительно запретили находиться на улице без взрослых.

В регионе приостановили работу непродовольственных магазинов, сервисов бытовых услуг, в том числе парикмахерских и бань, детских дошкольных организаций, вещевых рынков, ярмарок. Также власти приостановили работу турагентств и запретили принимать и размещать людей в гостиницах, хостелах, пансионатах и так далее. Парки и игровые зоны закрыли.

Работу смогут продолжить аптеки, салоны сотовой связи, а также магазины, торгующие товарами первой необходимости.

16 июля в Туве коронавирус выявили у 195 человек за сутки, что стало максимальным значением с начала пандемии. Предыдущий рекорд зарегистрировали больше года назад — 14 июня 2020 года. По данным Минздрава Тувы, в госпиталях в Кызыле находятся 1384 человека с коронавирусом, из них 250 человек — в тяжелом состоянии.

Заболеваемость коронавирусом в России, которая в течение весны держалась на относительно невысоком уровне, резко выросла в начале июня из-за распространения штамма дельта. После этого по всей России стали вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных групп граждан, прежде всего, сотрудников сферы услуг.

С 27 июня по 11 июля локдаун из-за коронавируса действовал в Бурятии. После завершения локдауна местные власти сообщили, что ограничения позволили «создать резерв коек, разгрузить первичное звено здравоохранения, уменьшилось число госпитализируемых».

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