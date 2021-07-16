В Европарламенте предложили готовиться к непризнанию предстоящих выборов в российскую Госдуму

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Комитет Европарламента по международным делам утвердил доклад о стратегии политических отношений между ЕС и Россией, говорится на сайте ведомства. Итоговый текст доклада там пока не опубликован.

Документ подготовил депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс. Его одобрили 56 членов комитета, девять проголосовали против, пятеро воздержались. Теперь доклад вынесут на голосование на пленарной сессии всего Европарламента, пишет РИА Новости.

В докладе подчеркивается, что Европарламент проводит различие между российским народом и режимом президента страны Владимира Путина, который назван «застойной авторитарной клептократией во главе с пожизненным президентом, окруженным олигархами».

В документе сказано, что Евросоюз должен быть готов отказаться от признания российской Госдумы, если парламентские выборы в сентябре 2021 года будут сочтены проведенными с нарушением принципов демократии и международного права. Также ЕС должен ослабить свою зависимость от российской нефти, газа и другого сырья и выявлять «потоки грязных денег» из РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что доклад комитета Европарламента является «очередным планом остановить развитие России».

Мы понимаем и говорили не раз, что вмешиваться в предстоящие выборы в Госдуму будут. Но чтобы вот так, за несколько месяцев говорить об их непризнании, если не смогут продвинуть во власть себе угодных — тех, кто будет обслуживать их интересы, — что-то новое. Состояние истерики и двойные стандарты.

В Европарламенте регулярно критикуют власти России. Так, в апреле 2021 года Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от системы платежей SWIFT в случае военной агрессии против Украины.

Доклады и резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению для остальных структур ЕС.

Голосование на предстоящих выборах в Госдуму будет проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября 2021 года.

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