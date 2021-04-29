Европарламент потребовал отключить Россию от SWIFT и отказаться от импорта российских нефти и газа в случае вторжения на Украину

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Европарламент принял резолюцию с призывом пересмотреть отношения с Москвой в случае, если обострение конфликта на границе России и Украины приведет к прямому вторжению российской армии на украинскую территорию.

В таком случае, подчеркивается в резолюции, Евросоюзу необходимо незамедлительно прекратить импорт российских нефти и газа, заморозить активы связанных с Кремлем олигархов и аннулировать действие выданных им виз.

Помимо этого, авторы резолюции считают, что Россию в случае агрессии против Украины необходимо будет исключить из системы платежей SWIFT.

В резолюции также выражается поддержка властям Чехии в с Россией и содержится призыв к Москве освободить политика Алексея Навального.

Резолюцию поддержали 569 депутатов Европарламента из присутствовавших на заседании 682, против проголосовали 67.

Россия в марте нарастила военное присутствие у границ Украины, объяснив это учениями. Наблюдатели называли концентрацию войск максимальной с 2014 года и предполагали, что это попытка оказать давление на Украину и США. Вскоре после того, как президент США Джо Байден предложил встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении учений.

Резолюции Европарламента формально не являются обязывающими для выполнения странами — членами ЕС.

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