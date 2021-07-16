Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внесение журналистов в реестр «иностранных агентов» не является запретом на профессию в России.

«Иностранный агент» — это не означает запрета на работу. И «СМИ-иностранные агенты», они продолжают свою работу, продолжают свою деятельность. Это нет, это не эквивалент запрета на работу.

Песков также сказал, что журналисты «Проекта», издатель которого признан «нежелательной» организацией, могут продолжить работу в других изданиях — «с выполнением соответствующих обязанностей, которые предписываются по закону».

15 июля генпрокуратура объявила «нежелательной» организацией компанию Project Media, Inc., издававшую «Проект». Одновременно Минюст внес в реестр «СМИ — иностранных агентов» пятерых журналистов издания (а также двух журналистов «Открытых медиа» и корреспондента « ».)

16 июля в «Проекте» заявили, что Project Media, Inc. находится в стадии ликвидации и больше не имеет финансовых отношений с сотрудниками издания. Журналисты также пообещали продолжить работу.

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