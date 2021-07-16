Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых предъявили обвинение по новому уголовному делу

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Следственный комитет предъявил бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, отбывающему наказание в колонии, обвинение по новому уголовному делу.

Белых обвиняют в превышении должностных полномочий при нахождении на государственной должности, повлекшем тяжкие последствия. Эта статья предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2015 году Белых обеспечил выделение 448 миллионов рублей для компании «Кировская региональная ипотечная корпорация», которые должны были пойти на строительство служебного жилья для бюджетников. Вместо этого компания часть денег израсходовала на собственные нужды, а на другую часть приобрела квартиры, которые сдавала в аренду.

Никита Белых в 2018 году был приговорен к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки. Его признали виновным в получении 400 тысяч евро от предпринимателя Юрия Зудхаймера за покровительство бизнесу. Белых отрицал свою вину.

О новом деле против Белых стало известно 6 июля.

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