На бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых завели дело о превышении полномочий

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В отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, который отбывает наказание по делу о взятке, возбуждено новое дело — о превышении полномочий. Об этом сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, в 2015 году, будучи губернатором Кировской области, Белых обеспечил заключение договора займа между «Кировской региональной ипотечной корпорацией» (КРИК) и одной из местных компаний на 320 миллионов рублей. КРИК не получила деньги назад, так как Белых распределял их «на нужды иных юридических лиц, находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии». Позднее Арбитражный суд Кировской области взыскал с областного правительства в пользу КРИК более 202 миллионов рублей.

«Таким образом, в результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб на указанную сумму, чем допущено существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества и государства», — заявил СК.

Никиту Белых задержали в 2016 году. В 2018-м суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Белых признали виновным в получении 400 тысяч евро от предпринимателя Юрия Зудхаймера за покровительство бизнесу.

В ноябре 2020-го защита Белых попросила заменить ему остаток тюремного срока принудительными работами. Однако позднее это ходатайство было отозвано.

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