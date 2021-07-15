Россия вошла в тройку стран по числу запросов об удалении контента из Twitter

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Россия заняла третье место в списке стран, которые направляют компании Twitter наибольшее число запросов на удаление контента. Об этом говорится в отчете Twitter за второе полугодие 2020 года.

Всего за отчетный период Twitter получил 38 524 юридических требования об удалении контента из 131 933 аккаунтов. Это на 9% меньше, чем в первом полугодии 2020 года. Соцсеть удовлетворила 29% поступивших запросов.

94% от всех заявок на удаление контента поступили из пяти стран: Япония (16 649 заявок), Индия (6971), Россия (6351), Турция (3749) и Южная Корея (2644).

Число запросов из России во второй половине 2020-го снизилось на 9% по сравнению с первой половиной. Большая часть запросов — 64% — касалась пропаганды суицида и причинения вреда здоровью. 569 запросов были направлены в судебном порядке.

В марте Роскомнадзор начал замедлять в России работу твиттера, обвинив соцсеть в неудалении противоправного контента: призывов к суициду, экстремистских материалов, детской порнографии, информации о наркотиках.

В мае ведомство объявило, что прекращает замедлять твиттер в фиксированных сетях и связанных с ними сетях Wi-Fi. Замедление сохранится только на мобильных устройствах.

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