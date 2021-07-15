Гособвинение попросило приговорить Майкла Калви и других фигурантов дела Baring Vostok к условным срокам

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Гособвинение попросил приговорить основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви к шести годам условно о хищении средств банка «Восточный», сообщает «Интерфакс»

Для других гособвинение также попросило условные сроки.

Никто из подсудимых свою вину не признает. Майкл Калви после выступления прокуратуры в прениях сторон заявил журналистам, что надеется на прекращение дела. Преследование его и коллег, подчеркнул бизнесмен, «не имеет никаких оснований, поэтому дело должно быть закрыто, а обвинения сняты».

На следующем заседании суда выступят представители защиты, а потом будет назначена дата вынесения приговора.

Майкла Калви и руководителей Baring Vostok задержали и арестовали в начале февраля 2019 года.

В конце октября 2020 года привлеченные к делу компании подписали мировое соглашение. Стороны договорились, что ПКБ заплатит «Восточному» 2,5 миллиарда рублей, после чего банк откажется от гражданского иска в рамках уголовного дела.

На рассмотрение уголовного дела мировое соглашение не повлияло. Суд лишь может учесть наличие такого соглашения при вынесении приговора.

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