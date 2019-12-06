Банк «Восточный» подал иск на 2,5 миллиарда рублей по делу Baring Vostok

Банк «Восточный», считающийся потерпевшей стороной по , подал гражданский иск о возмещении ущерба в 2,5 миллиарда рублей. Именно такую сумму ущерба вменяют фигурантам дела, среди которых основатель Baring Vostok Майкл Калви.

Иск был подан еще в феврале, однако, сообщает «Интерфакс», известно об этом стало лишь в начале декабря на одном из заседаний по делу Baring Vostok в Мосгорсуде.

Ранее сообщалось о двух исках, поданных «Восточным» к Майклу Калви и компании Evison, которая принадлежит инвестфондам Baring Vostok и Russia Partners. Исковые заявления, сообщал The Forbes, на 9,8 и 8,8 миллиарда рублей были направлены в Арбитражный суд Амурской области. Evison — компания, которой ранее принадлежал контрольный пакет «Восточного», который затем перешел к нынешнему владельцу — Артему Аветисяну.