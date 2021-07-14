Россия вышла на четвертое место в мире по заболеваемости ковидом

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Россия обогнала Францию в статистике заболеваемости коронавирусом и вышла по этому показателю на четвертое место в мире, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

По сведениям российского оперативного штаба по борьбе с вирусом к 14 июля, в стране зафиксированы 5 833 175 случаев коронавирусной инфекции.

По этому показателю Россию опережают только США (33,5 миллиона подтвержденных случаев COVID-19), Индия (30,9 миллиона) и Бразилия (19 миллионов). Франция, занимавшая четвертую позицию в статистике, теперь опустилась на пятое место (5,7 миллиона случаев COVID-19).

Данные, которые публикует в режиме реального времени университет Джонса Хопкинса, отличаются от статистики ВОЗ. Там Россия на пятом месте.

Общее число заболевших ковидом во всем мире превышает 187 миллионов человек. От болезни умерли более четырех миллионов человек.

С начала июня в России наблюдается резкий всплеск заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом дельта. В последние дни в среднем в стране выявляют по 25 тысяч новых случаев заражения вирусом. Суточная смертность от ковида регулярно обновляет максимумы. За 13 июля в России от COVID-19 умерли 780 человек.