ЕСПЧ потребовал от России признать однополые союзы

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал, чтобы Россия узаконила однополые союзы, говорится в решении суда по делу «Федотова и другие против России».

Суд рассмотрел жалобы из Москвы и Липецкой области. Они обратились в ЕСПЧ после того, как российские органы ЗАГС в 2009 и 2013 годах отказались регистрировать их отношения, ссылаясь на то, что, согласно Семейному кодексу РФ, брак — это «союз мужчины и женщины». Российские суды подтвердили решения органов ЗАГС.

ЕСПЧ посчитал, что российские власти нарушили право на уважение частной и семейной жизни (статья 8 Европейской конвенции по правам человека). Суд сослался на резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы ( ) от 2018 года, согласно которой государства-участники Совета Европы должны изменить свои законы так, чтобы однополые пары получили правовую базу, обеспечивающую признание и защиту их союзов, а также «равные права с гетеросексуальными парами» в вопросах наследования.

В своем решении суд прокомментировал позицию властей России о том, что большинство россиян не поддерживают однополые союзы. ЕСПЧ считает, что это противоречит Конвенции по правам человека, поскольку права группы меньшинства ставят в зависимость от мнения большинства.

Суд добавил, что Россия может выбрать наиболее подходящую форму регистрации однополых партнерств с учетом социального и культурного контекста. В качестве примера в суде привели гражданское партнерство, гражданский союз или гражданский договор солидарности (как во Франции).

В прошлые годы Европейский суд по правам человека уже выдвигал требование узаконить однополые союзы к другим странам Совета Европы. В 2015 году суд обязал Италию признать однополые союзы, спустя год страна выполнила это требование.

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