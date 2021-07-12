На петербургских кладбищах будут бесплатно хоронить умерших от коронавируса. Чтобы снизить нагрузку на крематорий

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Ритуальные компании, которые входят в , с 12 июля будут хоронить умерших от коронавируса на петербургских кладбищах бесплатно. Об этом «Фонтанке» заявил президент ассоциации Валерий Ларькин.

По его словам, такое решение было принято, чтобы снизить нагрузку на петербургский крематорий.

Крематорий работает сейчас в полную мощность — все 14 печей задействованы, но вместо 120 человек туда везут по 360 ежедневно, хотя сейчас и пошло снижение. <…> Снизив цены, мы поможем разобраться с теми проблемами, которые сейчас есть.

Теперь, если родственники умершего от коронавируса выберут вариант захоронения на кладбище, им нужно будет заплатить только за гроб и венки.

Мы не ставим ограничения по времени по этому решению. Сколько нужно будет городу, столько и готовы оказывать эти услуги безвозмездно. Сейчас все стараются друг другу помочь, это правильней, чем писать негатив и пугать людей публикациями.

9 июля «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщила, что петербургский крематорий перегружен из-за высокой смертности от коронавируса, — и выложила фотографии скопившихся там гробов. В городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле ответили, что загрузка крематория не превышает 90%.

В петербургском государственном предприятии «Ритуальные услуги», которое отвечает за деятельность крематория, «Фонтанке» заявили, что ситуация, «касающаяся скопления гробов», уже нормализуется. «Сейчас предприятие работает в штатном режиме. <…> Но действительно, пик смертности по тому, что мы видим, был две недели назад», — сказал директор предприятия Андрей Грачев.

В июне в Петербурге, как и во многих других городах России, повысилась заболеваемость COVID-19. Город обновил рекорды по заболеваемости и смертности. Несмотря на новую волну коронавируса, в Петербурге провели матчи Евро-2020 и ежегодный праздник выпускников «Алые паруса».

Финские власти сообщили, что у 386 из 4500 футбольных фанатов, вернувшихся с Евро, нашли коронавирус. А через две недели после «Алых парусов» «Дождь» обнаружил нестыковки в петербургской статистике по коронавирусу. Власти города заявили, что праздник на уровень заболеваемости не повлиял.