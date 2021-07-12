Власти Петербурга заявили, что «Алые паруса» не повлияли на рост заболеваемости в городе

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Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина заявила, что за две недели, прошедшие после массового праздника «Алые паруса», вспышка заболеваемости коронавирусом среди выпускников и членов их семей не зафиксирована.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Потехина написала:

В прошедшую пятницу — ровно две недели со дня праздника. И можно подводить итог мониторинга: «признаков эпидемического следа от проведения выпускного мероприятия „Алые паруса“ не выявлено». А если человеческим языком: все эти 14 дней, когда могла бы проявиться вспышка, количество заболевших из наблюдаемой группы плавно снижалось.

В пятницу, 9 июля, телеканал «Дождь» обратил внимание на нестыковки в статистике заболеваемости коронавирусом в Петербурге. В этот день, по опубликованным городским оперштабом данным, в Петербурге было всего 711 активных случаев коронавируса — в 23 раза меньше, чем месяц назад. При этом в течение месяца Петербург каждый день обновлял максимум по числу выявленных в сутки заражений. Появились предположения, что статистика сфальсифицирована.

На выходных, сообщает «Дождь», статистику скорректировали, и число больных выросло до 4610 — за счет резко сократившегося числа выздоравливающих в день.

«Алые паруса» — ежегодный праздник петербургских выпускников с концертом на Дворцовой площади — прошли 25 июня. На мероприятии, судя по фото и видео, не соблюдались меры безопасности, хотя организаторы заявляли, что на праздник пустят только выпускников и сопровождающих в масках, с отрицательными тестами на COVID-19, прививками или справками об антителах. Праздник проводился несмотря на то, что в Петербурге как раз в это время началась третья волна ковида.

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