Власти Гаити: президента Жовенеля Моиза пытали перед тем, как убить

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Напавшие на президента Гаити Жовенеля Моиза пытали его перед тем, как убить, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф в интервью ABC News.

«Наемники пришли в резиденцию президента, они пытали его и они убили его», — сказал Жозеф, добавив, что около 20 участников нападения пойманы и будут привлечены к ответственности. «Мы твердо верим, что добьемся справедливости», — заявил он, добавив, что власти Гаити рассматривают раскрытие убийства президента как свою первоочередную задачу.

10 июля в официальном твиттере вдовы Моиза было опубликовано первое после убийства президента аудиосообщение. Мартин Моиз, сообщает Haiti24, заявила, что ее супруга убили наемники, чтобы не допустить реализации его проектов. При этом по словам вдовы, убийцы президента «не дали сказать ему ни слова». Жозеф в интервью ABC News подтвердил подлинность аудиообращения Мартин Моиз.

Жовенель Моиз был убит в своей резиденции в столице Гаити Порт-о-Пренсе, в ночь на 7 июля. Его супруга получила огнестрельные ранения и была доставлена сначала в местную больницу, а затем переправлена на лечение в США.

Власти Гаити объявили, что задержали 15 колумбийцев и двоих американцев, которых подозревают в убийстве президента. Еще двое подозреваемых, также граждане Колумбии, были убиты в перестрелке с полицейскими. Нескольким предполагаемым участникам покушения удалось скрыться.

В связи с убийством президента власти Гаити обратились к США с просьбой направить в страну ограниченный контингент войск для защиты критически важных объектов инфраструктуры.

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