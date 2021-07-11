Собянин заявил, что Москва преодолела пик заболеваемости коронавирусом

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в городе пройден, но по-прежнему в больницы поступают много пациентов с тяжелым течением ковида.

«Слава богу, мы пиковые значения преодолели, и сейчас наблюдается некоторая стабилизация. Даже можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости», — цитирует «Интерфакс» интервью Собянина телеканалу «Россия 1».

Мэр подчеркнул, что сами по себе цифры снижения заболеваемости мало что говорят, поскольку количество заболевших с тяжелым течением COVID-19 большое — в больницы ежедневно поступают около 1,7 тысячи таких пациентов.

В Москве в начале июня стала резко расти заболеваемость ковидом. Рост заболеваемости связывают с распространением нового штамма коронавируса — дельта. Власти города ввели обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей, а также запретили посещать заведения общественного питания без QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенный ковид.

По данным московского оперштаба по борьбе с коронавирусом на 10 июля, за сутки в городе было зафикисировано 5694 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1610 человек, умерли 108 пациентов с подтвержденным ковидом.

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