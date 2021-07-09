Авиаперевозчики попросили отменить обязательную вакцинацию или ПЦР-тесты для пилотов и бортпроводников

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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Роспотребнадзор с просьбой отменить обязательную вакцинацию или прохождение ПЦР-тестов для пилотов и членов экипажей, летающих в регионы, где действует такое требование.

В письме в Роспотребнадзор, с которым ознакомились «Ведомости», в частности говорится:

В связи с тем, что планирование экипажей носит непрерывный по дням характер работы, невозможно обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня.

Также АЭВТ указывает, что для пилотов и бортпроводников и так обязателен предполетный медосмотр перед каждым рейсом.

Из-за новых требований, считают представители ассоциации, авиакомпании могут скорректировать графики полетов на юг и в другие регионы, где введут ограничения. В письме в Роспотребнадзор особо подчеркивается, что требования об обязательной вакцинации или ПЦР-тестах для пилотов и бортпроводников выдвигает Краснодарский край.

Обязательная вакцинация работников определенных отраслей была введена во многих российских регионах из-за резкого роста новых случаев COVID-19 в России, начавшегося в июне.

Власти Краснодарского края — одного из основных туристических направлений внутри России — сначала объявили, что с 1 июля заселяться в отели смогут только те, кто сделал прививку от коронавируса или получил отрицательный ПЦР-тест на ковид, а с 1 августа — только привитые. Позже проживать в отелях разрешили и тем, кто переболел ковидом не позднее, чем полгода назад, что подтверждено документально.

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